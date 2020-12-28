Украина - страна с одним из наибольших дефицитов картофеля в мире - экономист ФАО

Украина, которая официально считается страной, входящей в тройку наибольших в мире производителей картофеля, в то же время, из-за внутреннего дефицита этого продукта, является одним из наибольших импортеров картофеля, причем закупает его у России.

Как передает Укринформ, об этом в своей колонке на zn.ua рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак

"В течение всего одного сезона 2019/20 (с июля 2019 года по июнь 2020 года включительно) ввезли почти полмиллиона тонн свежего картофеля для нужд потребления, без учета семенного! Это делает Украину одним из наибольших в мире импортеров картофеля для свежего рынка, ведь остальные ведущие импортеры (Бельгия, Нидерланды, Испания и Германия) импортируют картофель преимущественно для переработки или для реэкспорта. Но официально считается, что Украина входит в тройку наибольших в мире производителей картофеля, уступая Китаю и Индии (это, кстати, совсем не так)", - отметил Ярмак.

По словам эксперта, в 2020 году не просто не смогла обеспечить себя картошкой, но еще и покупала ее у России.

"В Европе есть только одна страна, где в супермаркетах продают грязную картошку с землей. Да, это Украина. А еще - объем продажи картофеля в супермаркетах Украины меньше, чем объем продажи апельсинов. Эти факты важны для понимания того, почему «житница Европы» в 2020 году не смогла обеспечить себя «вторым хлебом», да еще и покупала его не где-нибудь, а у России", - написал Ярмак.

Представитель ФАО подчеркнул, что абсолютное большинство украинских хозяйств, которые выращивают картофель, даже профессиональные, не имеют оборудования для доведения картофеля до товарного вида: для чистки, мытья, сортировки, линии упаковки и т.п.

"Наш производитель лучше засадит картошкой лишних 100 га, чем инвестирует средства в ее доработку. Ведь если ты начинаешь картошку доделывать и сортировать, то оказывается, что она имеет еще худший вид. Следовательно, нужно инвестировать в более дорогую технику, менять сорта, ставить орошение. То есть менять всю систему производства, а это очень неудобно и дорого", - подчеркнул эксперт.

Квалификация менеджеров супермаркетов в Украине, которые отвечают за плодоовощные отделы, по словам Ярмака, тоже не всегда на уровне требований.

"Стратегия дешевой картошки не сработала. Ведь ни представители сети супермаркетов, ни производители в Украине не могли понять основополагающей разницы между сырьем и готовой продукцией. Картофель становится готовым продуктом лишь когда он доставлен на полочку супермаркета в том виде, в котором потребитель захочет его купить. А 99% того, что продавали в супермаркетах Украины, - это сырье, и оно не должно там быть", - написал эксперт.

Он также отметил, что картофель, который выращивается в ЕС для нужд переработки, обычно имеет значительно более высокие качественные параметры, чем картофель, выращиваемый в Украине для нужд свежего потребления.