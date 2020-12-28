Финансовые новости
- |
- 28.12.20
- |
- 15:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина - страна с одним из наибольших дефицитов картофеля в мире - экономист ФАО
09:34 28.12.2020 |
Украина, которая официально считается страной, входящей в тройку наибольших в мире производителей картофеля, в то же время, из-за внутреннего дефицита этого продукта, является одним из наибольших импортеров картофеля, причем закупает его у России.
Как передает Укринформ, об этом в своей колонке на zn.ua рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак
"В течение всего одного сезона 2019/20 (с июля 2019 года по июнь 2020 года включительно) ввезли почти полмиллиона тонн свежего картофеля для нужд потребления, без учета семенного! Это делает Украину одним из наибольших в мире импортеров картофеля для свежего рынка, ведь остальные ведущие импортеры (Бельгия, Нидерланды, Испания и Германия) импортируют картофель преимущественно для переработки или для реэкспорта. Но официально считается, что Украина входит в тройку наибольших в мире производителей картофеля, уступая Китаю и Индии (это, кстати, совсем не так)", - отметил Ярмак.
По словам эксперта, в 2020 году не просто не смогла обеспечить себя картошкой, но еще и покупала ее у России.
"В Европе есть только одна страна, где в супермаркетах продают грязную картошку с землей. Да, это Украина. А еще - объем продажи картофеля в супермаркетах Украины меньше, чем объем продажи апельсинов. Эти факты важны для понимания того, почему «житница Европы» в 2020 году не смогла обеспечить себя «вторым хлебом», да еще и покупала его не где-нибудь, а у России", - написал Ярмак.
Представитель ФАО подчеркнул, что абсолютное большинство украинских хозяйств, которые выращивают картофель, даже профессиональные, не имеют оборудования для доведения картофеля до товарного вида: для чистки, мытья, сортировки, линии упаковки и т.п.
"Наш производитель лучше засадит картошкой лишних 100 га, чем инвестирует средства в ее доработку. Ведь если ты начинаешь картошку доделывать и сортировать, то оказывается, что она имеет еще худший вид. Следовательно, нужно инвестировать в более дорогую технику, менять сорта, ставить орошение. То есть менять всю систему производства, а это очень неудобно и дорого", - подчеркнул эксперт.
Квалификация менеджеров супермаркетов в Украине, которые отвечают за плодоовощные отделы, по словам Ярмака, тоже не всегда на уровне требований.
"Стратегия дешевой картошки не сработала. Ведь ни представители сети супермаркетов, ни производители в Украине не могли понять основополагающей разницы между сырьем и готовой продукцией. Картофель становится готовым продуктом лишь когда он доставлен на полочку супермаркета в том виде, в котором потребитель захочет его купить. А 99% того, что продавали в супермаркетах Украины, - это сырье, и оно не должно там быть", - написал эксперт.
Он также отметил, что картофель, который выращивается в ЕС для нужд переработки, обычно имеет значительно более высокие качественные параметры, чем картофель, выращиваемый в Украине для нужд свежего потребления.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Офис генпрокурора направил главе КС уведомление о подозрении по почте
|Ночной кошмар президента. Когда рейтинг Зеленского сравняется с рейтингом Порошенко
|Праздник в клетке. Какие новогодние «сюрпризы» ждут жителей ОРДЛО
|Позитив недели. На «Маяке» сделали мощнейшую сверхзвуковую винтовку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина за два месяца отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 15,2%
|Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%
|Цены на нефть 28 декабря перешли к росту на ожиданиях по спросу
|Госгеонедр заявляет о попытках сорвать аукционы по продаже разрешений на разработку литиевых месторождений
|Крупные сети АЗС в период с 24 по 28 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 15-50 коп
|Ипотека под 7%. Минфин создал компанию по выдаче долгосрочных кредитов на жилье
Это интересно
|LG Electronics и Magna создадут СП по производству оборудования для электромобилей
|SsangYong объявила о банкротстве
|Павел Дуров объявил о планах по монетизации Telegram
|Госдеп заявляет, что со зданий МИД Украины снимут все оборудование Huawei
|Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались
|IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО
|Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов