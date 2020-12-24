Для украинских аграриев хотят ввести штраф за неправильное обращение с ГМО

Кабинет министров Украины утвердил проект закона, которым предлагается ввести штрафы за нарушение правил безопасности при обращении с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Соответствующее решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

"Проектом закона предусмотрено: ввести штрафные санкции за нарушение правил биологической и генетической безопасности сельскохозяйственных растений во время создания, исследования и практического использования ГМО в открытых системах на предприятиях, учреждениях и организациях агропромышленного комплекса", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как указано в проекте закона, штраф для граждан составит от 3400 до 8500 грн, для должностных лиц - 5100-8500 грн.

Законопроект будет передан на голосование в Верховную Раду. Прогнозируется, что принятие закона будет иметь положительное влияние на защиту прав потребителей, а также владельцев прав интеллектуальной собственности на сорта растений.