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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Минэкономики отчитались о компенсации, выданной аграриям за покупку техники

08:37 22.12.2020 |

Новости АПК

 

За январь-ноябрь 2020 года, а также за декабрь 2019 года средства по государственной программе за покупку сельхозтехники и оборудования украинского производства получили более 7 тыс. аграриев на общую сумму 957,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"За этим видом поддержки обратилось 7 260 сельхозпроизводителей, из которых 5 180 являются фермерскими хозяйствами. Всего было приобретено 14 946 единиц с/х техники и оборудования на общую сумму более 3,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Минэкономики добавили, что среди ТОП-5 областей с наибольшим спросом на возмещение расходов по приобретенной технике - Полтавская, Запорожская и Сумская, Днепропетровская и Киевская.
Распределение средств

* В ноябре 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что украинцы смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5% после принятия закона о рынке земли.

* В бюджете Украины на 2020 год на программы государственной поддержки аграриев заложено 4 млрд грн. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривен предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривен - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривен - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривен - на садоводство и фермерство.

* 30 января 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что государственная программа по удешевлению кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривень будет работать по трем направлениям, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.

* В феврале 2020 года Кабинет министров принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который должен был упростить получение кредитов для малых фермеров, не имеющих кредитной истории.

* В июне министерство утвердило новое распределение средств в размере 104,5 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в декабре 2019 года и январе-мае 2020 года.

* Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 3 августа утвердило распределение средств в размере 124,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования АПК за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июнь 2020 года.

* 6 августа 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило перечисление 47 млн грн компенсации аграрным производителям за покупку отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования.

* По состоянию на 2 ноября 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение средств в размере 122,8 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в текущем году.
По материалам: УНИАН
 

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