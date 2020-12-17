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Профильный комитет Рады поддержал назначение главы Госгеокадастра Лещенко министром агрополитики
13:07 17.12.2020 |
Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики по поручению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова рассмотрел и поддержал представление премьер-министра о назначении нынешнего главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
Как говорится в сообщении на сайте комитета, такое решение он принял на заседании 16 ноября.
Ранее сообщалось, что голосование за эту кандидатуру намечено на четверг, 17 декабря.
Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне анонсировал восстановление в начале 2021 года в Украине Аграрного министерства.
Лещенко возглавил Госгеокадастр в июне этого года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.
Он закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им.Шевченко.
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