Тергромадам уже передали более 1,2 миллиона земель сельхозназначения

Госгеокадастр уже передал объединенным территориальным громадам 1,246 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Землю получили 857 территориальных громад.

Как передает Укринформ, об этом написал председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в Фейсбуке.

«На протяжении последних трех недель Госгеокадастр передал территориальным громадам 1 миллион 246 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Землю уже получили 857 территориальных громад», - написал Лещенко.

Он пояснил, что Госгеокадастр начинает передачу территориальным громадам земельных участков, в отношении которых предоставлены разрешения на разработку документации по землеустройству, но землеустроительная документация не была представлена ​​в Госгеокадастр до 15 декабря.

«Решения по этим участкам будут принимать уже вновь избранные депутаты территориальных громад. Мы продолжаем исполнение постановления Кабинета Министров от 16 ноября 2020 года № 1113. Все участки, по которым региональные управления кадастра не получили документацию на утверждение, будут переданы громадам», - отметил руководитель ведомства.

По его словам, граждане, которые начали разработку документов, но так до сих пор и не подали их на утверждение, смогут утвердить документацию уже в своих территориальных громадах, которым будут переданы земельные участки.

Важно, что процесс оформления земельных участков не нужно начинать с нуля, отметил чиновник. В территориальные громады можно будет обратиться с документацией, разработанной на основе выданного Госгеокадастром разрешения. Отныне решения будут принимать органы местного самоуправления, где решение о приватизации земли должно поддержать большинство депутатского корпуса.

«В октябре украинцы избрали депутатов местных советов и глав ОТГ - мы передаем местной власти полномочия, которые дают возможность развивать громады», - подчеркнул глава Госгеокадастра.

По его мнению, у процесса передачи земли громадам "есть множество врагов и сейчас ведется яростное противодействие». Однако, это не помешает выполнить обещанное и довести передачу земель территориальным громадам к логическому завершению.

Как сообщал Укринформ, во исполнение Указа Президента Украины от 15 октября 2020 года «О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений», Кабинет Министров 16 ноября принял постановление, которое запускает механизм полноценной передачи земель сельскохозяйственного назначения всем без исключения объединенным территориальным громадам страны.

Всего в пользование ОТГ планируется передать 2 млн га государственных земель.