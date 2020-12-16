В Украине собрали урожай - 65,4 миллиона тонн зерновых

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства назвали окончательные итоги уборочной кампании 2020 года - зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что всего собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га.

Так, в разрезе культур собрано:

* пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;

* ячменя - 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;

* гороха - 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;

* кукурузы - 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;

* гречки - 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;

* проса - 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;

* сахарной свеклы - 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га;

* подсолнечника - 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;

* сои - 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;

* рапса - 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га.

«2020 год стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции», - прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.