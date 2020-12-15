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Вся экспортная яичная продукция из Украины проверяется на сальмонеллу - Союз птицеводов
20:44 14.12.2020 |
Ассоциация «Союз птицеводов Украины» заявляет, что украинская яичная продукция, экспортируемая в страны ЕС, соответствует всем мировым нормам безопасности и качества.
Как передает Укринформ, такое заявление обнародовали на сайте Ассоциации.
Это заявление было сделано в ответ на новость, что продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила бактерии сальмонеллы в партии яиц, закупленных в Украине.
«Ассоциация заявляет, что вся украинская яичная продукция, каждая партия без исключения, экспортируемая в страны ЕС, тщательно проверяется на отсутствие сальмонеллы и других патогенов. Кроме действующих на предприятиях государственных программ контроля, проверяющий орган, а именно Госпродпотребслужба Украины, согласно утвержденному регламенту проводит обязательный отбор образцов от каждой партии пищевых яиц, поставляемой на экспорт в страны Европейского Союза. Нарушений безопасности и качества яиц в партии, которую остановили на латвийской границе, зафиксировано не было", - говорится в заявлении.
Отмечается, что по заявлению продовольственно-ветеринарной службы Латвии наличие бактерий сальмонеллы в пробе украинских яиц, которая была изъята на границе, подтверждено результатами лабораторного анализа. Однако, обнаруженный латвийской лабораторией серотип сальмонеллы является крайне редким и нетипичным для яичной продукции. Кроме того, данный серотип не обозначен как вредный для человека и не является обязательным для контроля в странах ЕС.
Также отмечается, что в Украине действуют более жесткие правила контроля, профилактики и ликвидации сальмонеллеза птицы по сравнению с большинством стран ЕС. Каждая посадка птицы, продукция с периодичностью в 10 дней (а для стран ЕС - каждая сформированная партия) контролируется на пять серотипов сальмонеллы, в то время как в Европе проверяется всего на два. И в случае выявления других серотипов в ЕС, контролирующие органы лишь сообщают об этом, но не ограничивают торговлю.
Как сообщал Укринформ, в Латвии в течение шести месяцев будут усиленно контролировать яйца и яичную продукцию из Украины, для чего правительством выделены средства на непредвиденные расходы в размере 125 тыс. евро. Решение было принято после того, как в куриных яйцах, произведенных в Украине, в результате анализов, сделанных в Латвии, обнаружили сальмонеллу.
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