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В Латвии нашли сальмонеллу в украинских куриных яйцах
09:08 11.12.2020 |
В куриных яйцах, произведенных в Украине, в результате анализов, сделанных в Латвии, вновь обнаружена сальмонелла.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на продовольственно-ветеринарной службы ( PVD) Латвии.
«Согласно результатам лабораторных исследований, сальмонелла была обнаружена в одном образце свежих куриных яиц... Образец был взят в ходе усиленных пограничных проверок яичных продуктов украинского происхождения», - говорится в сообщении.
Груз везли из Украины в Литву, поэтому о сальмонелле проинформированы литовские ответственные службы.
В этом году в рамках усиленного контроля было проверено 609 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения. 198 из них проверялись на сальмонеллу, 311 - на следы лекарственных веществ. В двух образцах была обнаружена сальмонелла.
Ведомство уточняет, что типы продуктов, в которых ранее было обнаружено заражение, по-прежнему будут подвергаться усиленному пограничному контролю.
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