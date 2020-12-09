Швейцарский рынок конопли: сложный поиск баланса

Игорь Петров / SWISSINFO

Начиная с 2011 года конопля и ее производные с концентрацией ТГК менее 1% больше не считаются в Швейцарии «лекарственными препаратами». С 2017 года производство и продажа продукции из конопли с содержанием THC менее одного процента в стране полностью легальны.

Пока рынок такого рода продукции, вопреки ожиданиям, так и не стал еще «золотым Эльдорадо», хотя число зарегистрированных производителей сырья и подскочило с пяти в начале 2017 года до 630 в 2018 году и хотя за последние два года некоторые изменения все-таки заметить было можно. Например, как недавно отметила швейцарская газеты Corriere del Ticino, «зелень марихуаны на равнине Магадино на юге Швейцарии если кому и уступает по площадям, занятым под нее, так только красным томатам».

В самом деле, в единственном италоязычном кантоне Швейцарии Тичино сейчас любой желающий может начать выращивать коноплю, просто он должен будет предварительно уведомить власти. В 2016 году в кантоне было зарегистрировано три таких уведомления, на следующий год их число увеличилось до 12, а в 2018 году - до 33. К концу октября 2020 года было получено 24 уведомления (плюс еще три уведомления находятся на стадии обработки), так что некое снижение этого показателя налицо. Тенденция? Разочарование? Или просто рынок уже насыщен?

Зеленое золото теряет свой блеск

Такое развитие событий, вероятно, является результатом действия одного из основных правил рынка: когда предложение превышает спрос, то цена продукта начинает падать. Таково мнение Стефано Каверцазио (Stefano Caverzasio), управляющего директора компании Purexis, которая с 2011 года занимается переработкой сырья каннабиса и его маркетингом.

Наряду с продажей соцветий конопли компания осуществляет и сбыт готовых товаров: биологически активных пищевых добавок, косметики и продукцию фармацевтики. Все они почти полностью производятся в собственной лаборатории фирмы в Манно (Manno), при которой также на совершенно законных основаниях устроена небольшая лабораторию по выращиванию конопли для научно-исследовательских целей.

«Удовлетворенность спроса на сырье конопли, которую мы наблюдаем сейчас в Швейцарии, вполне отражает реальность, уже хорошо известную за рубежом, прежде всего в США, Канаде и в некоторых латиноамериканских странах, где сейчас все большее число компаний замедляют или даже приостанавливают свое производство, поскольку предложение давно уже превысило спрос», - объясняет С. Каверцазио.

Компания Purexis каждую неделю получает десятки запросов от швейцарских и зарубежных производителей, желающих продать ей свое сырье, рыночная цена которого за последнее время заметно упала. «К моменту легализации на оптовом рынке можно было найти необработанные соцветия конопли по цене 5 000 до 10 000 швейцарских франков (1 франк = 80 рублей или 30 гривен) за килограмм, в зависимости от качества. Теперь вы спокойно можете снять с ценника один ноль», - говорит Стефано Каверцазио.

Снижению цен способствовало также появление крупных производителей, которые на протяжении многих лет неуклонно расширяли свои посевные площади как в Швейцарии, так и за ее пределами. Эти предприятия в основном развивались по двум моделям. Первая включает в себя компании, работающие в секторе производства конопли, которые сумели расширить свою деятельность, скупили другие, более мелкие, компании и земельные угодья, и теперь работают напрямую.

Во втором случае речь идет о крупных сельскохозяйственных предприятиях, которые арендуют землю и принимают решение о производстве сырой конопли каждый раз заново в зависимости от рыночного спроса, заключая или расторгая договоры о выращивании и поставках сырья конопли. Эти предприятия, действуя масштабно, но гибко, могут позволить себе высококачественное производство, с которым мелкие компании вряд ли способны конкурировать.

Примерно также, как в виноделии

Президент Садоводческой ассоциации Тичино (Unione Contadini Ticinesi) Андреа Занини (Andrea Zanini) согласен с такой версией. Сам он уже неоднократно проявлял определенный скептицизм по отношению к перспективам выращивания конопли в Тичино. Он говорит, что, как правило, владельцы агрохолдингов имеют дело не напрямую с этим растением, а сдают теплицы и землю в субаренду или же возделывают каннабис на паях с третьими лицами.

«Некоторые фермерские хозяйства, испытывающие финансовые трудности, рассматривают коноплю в качестве „спасательный круга", не всегда зная или понимая, с кем именно они собираются вести бизнес, так что многих нередко в этой области ожидали очень неприятные сюрпризы», - говорит он. «Примерно такая же ситуация складывается в сфере виноделия. Многие разбивали виноградники, которые в итоге давали плохую отдачу. Так что сейчас среди тех, кто работает с каннабисом, идет естественный отбор».

«Снижение числа зарегистрированных производителей сырой конопли и возврат многих фермеров к традиционным культурам можно также объяснить высокими тарифами аренды земли и теплиц под выращивание конопли», - подчеркивает С. Каверцазио. «Во многих случаях они были значительно завышены. Последовавшая корректировка рыночных цен на сырье, вероятно, скорректировала и ставки аренды в сторону понижения, что, возможно, отпугнуло тех, кто в последние годы сдавал землю в аренду под выращивание конопли в надежде на сверхприбыльность этого бизнеса».

Найти нишу на рынке

Аналогия с виноделием кажется особенно уместной, когда разговариваешь с Андреа Р. (Andrea R), предпринимателем, который уже во второй раз решил-таки заняться конопляным бизнесом. Энтузиазм, с которым он рассказывает о своих теплицах, о проблемах, с которыми он столкнулся, и о методах, используемых им для того, чтобы конечный продукт гарантированно имел определенное (высокое) качество и особый вкус, очень схож с энтузиазмом какого-нибудь одержимого своей миссией виноградаря в регионе Лаво.

Андреа Р. не новичок, уже на рубеже тысячелетий, в возрасте 25 лет, он был в числе тех, кто решил заработать себе состояние на более или менее легальном производстве и сбыте сырой конопли. В то время в Швейцарии царил полный законодательный вакуум в области регулирования оборота легких наркотиков. Соцветия конопли, даже с высоким содержанием THC, можно было и производить и продавать, но - по крайней мере, теоретически - потреблять их было нельзя.

Это были годы полуподпольных «конопляных магазинов» (Hanfladen), продававших душистые пакетики с травкой, разумеется, исключительно для развешивания их в гардеробах с целью борьбы с молью и обеспечения общей «благоуханной атмосферы». Правда, они, эти пакетики, были настолько популярны, что люди приезжали за ними толпами аж из самой Италии. Такое впечатление, что весь мир просто решил в одночасье извести всю моль. В 2003 году этот бизнес был прикрыт и Андреа Р. вернулся на свою прежнюю работу в качестве автомеханика, будучи убежденным в том, что новые дебаты о легализации конопли в Швейцарии начнутся только лет через стол.

Однако все произошло гораздо быстрее, так что теперь уже 45-летний мужчина увидел шанс все-таки воплотить идею о зарабатывании состояния при помощи бизнеса на конопле. В городе Мелиде он открыл свой магазин Dream и получил разрешение от властей выращивать коноплю в помещении, а не в поле или в теплице. Этот метод он выбрал для того, чтобы гарантированно отвоевать себе свою нишу на рынке. Швейцария, по его словам, состоит из четырех ингредиентов: «абсент, казино, банки и конопля». Как считает Андреа Р., текущая рыночная ситуация идет ему только на пользу, ведь «те, кто работает плохо, должны будут исчезнуть». А к нему это не относится.

Новые перспективы

Выращивание каннабиса, особенно в «рекреационных» целях, до сих пор в Швейцарии, прежде всего к югу от Альп, не считается «уважаемым делом». Но по сравнению с началом 2000-х годов в стране все-таки явно произошел положительный сдвиг, прежде всего в области законодательства, регулирующего производство и сбыт продукции из легкой конопли. «Швейцарское законодательство, несмотря на некоторые проблемные вопросы, до сих пор двигалось вперед ясным путем, часто опережая наших соседей».

А это обеспечивает швейцарским предприятиям, особенно по сравнению с их европейскими коллегами, некоторые из которых до сих пор работают в условиях правовой неопределенности, значительные рыночные преимущества«, - говорит С. Каверцазио. «Люди, которые были фанатичными противниками конопли, остаются противниками», - комментирует Андреа Р. «Но теперь мы можем, по крайней мере, сказать им, мол, смотрите, конопля уже продается у вас в местном супермаркете. Это не заставит их изменить свои взгляды, но, по крайней мере, даст повод призадуматься».

Во-вторых, после легализации некоторых штатах и провинциях США и Канады конопли без лимитов в плане содержания ТГК, заметно меняется и международная ситуация. Есть все признаки того, что подобные сдвиги скоро могут произойти и в Европе, а потому Швейцария уже начала проводить научные исследования в этом направлении. Андреа Р. приветствовал бы такое развитие событий, так как тогда он мог бы расширить свой ассортимент. Стефано Каверцазио, однако, по-прежнему с осторожностью относится к возможным изменениям в швейцарском законодательстве, регулирующем оборот конопли и продукции из нее.

«На основании информации, полученной нами на данный момент от федеральных властей, Швейцария намерена совершать постепенные небольшие шаги в направлении допуска продукции с более высоким уровнем содержания ТГК, при этом приоритет будет отдаваться научному прогрессу, а не чисто рекреационному рынку». Стефано Каверцазио надеется, что терапевтическая и медицинская ценность конопли будет и далее находится на первом плане, и что «в скором времени у нас появятся правовые рамочные условия, гарантирующие прозрачность, качество и безопасность потребителей продукции из каннабиса».