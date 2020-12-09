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Минздрав пересмотрит допустимое содержание пестицидов в агропродукции
21:47 08.12.2020 |
Министерству здравоохранения (МЗ) рекомендовано пересмотреть нормативы допустимого содержания остатков таких пестицидов, как хлорпирифос и хлорпирифос-метил в сельхозпродукции на уровне 0,01%.
Как передает Укринформ, об этом шла речь на заседании комиссии Комитета по вопросам гигиенического регламентирования (МЗ), сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины.
«На днях состоялось заседание комиссии Комитета по вопросам гигиенического регламентирования (МЗ), на котором был рассмотрен вопрос об остатках содержимого таких пестицидов, как хлорпирифос и хлорпирифос-метил в сельхозпродукции. По результатам совещания было решено рекомендовать Минздраву пересмотреть нормативы о допустимом содержании остатков указанных СЗР (средств защиты растений - ред.) в сельхозпродукции на уровне 0,01%. Такие нормы касаются сельхозпродукции, производимой как для внутреннего потребления, так и на экспорт», - говорится в сообщении.
Отмечается, что после вступления в силу соответствующего приказа будет установлен 6-месячный переходный период. По информации Госпродпотребслужбы, контрольно-токсикологические лаборатории уже готовы к проведению необходимой экспертизы сельхозпродукции. В ведомстве напоминают, что такие изменения продиктованы решением Европейской Комиссии о запрете применения хлорпирифос и хлорпирифос-метила в производстве агропродукции. Соблюдение современных требований ЕС позволит Украине сохранить и нарастить экспорт сельхозпродукции на европейские рынки.
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