Финансовые новости
- |
- 07.12.20
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Капитальные инвестиции в агросектор снизились на 41%
15:49 07.12.2020 |
Капитальные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за январь-сентябрь 2020 года составили 39,6 млрд грн, на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает Укринформ, об этом на основании данных Государственной службы статистики сообщили в Институте аграрной экономики (ИАЭ).
В частности, капитальные инвестиции за три квартала 2020 года привлекались в следующие агропродовольственные секторы экономики: сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг - 25,02 млрд грн (на 43,4% меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года); лесное хозяйство - 189,7 млн грн (на 56,6% меньше); рыбное хозяйство - 17,7 млн грн (на 54,3% меньше); производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - 14,58 млрд грн (на 36,6% меньше).
Вложения в землю, утверждают в ИАЭ, тоже существенно сократились. Исключением являются только инвестиции в долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства: их объемы росли и за январь-сентябрь 2020 года составили почти 3 млрд грн.
В институте отметили, что инвестиционный кризис в агросекторе происходит на фоне общего спада капитальных инвестиций в экономику Украины, объемы которых в январе-сентябре этого года составили 268 млрд грн (на 35,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года).
Эксперты института акцентируют внимание, что уровни падения объемов капитальных инвестиций в агропродуктовые сектора за второй и третий кварталы этого года существенно не менялись. Это, по мнению специалистов ИАЭ, дает основания полагать, что инвестиционный кризис в отрасли достиг нижней точки спада.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый закон о ЖКУ. Как изменятся платежки и кто уберет мусор
|Лок, локдаун и лагеря. О чем Зеленский не расскажет в своих видосиках
|Изюминка кремлевской паспортизации в ОРДЛО. Когда Пушилина лишат российского гражданства
|Позитив недели. Франция начала строить катера для украинских пограничников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госстат запустил мобильное приложение «Статистика в смартфоне»
|Капитальные инвестиции в агросектор снизились на 41%
|Новый закон о ЖКУ. Как изменятся платежки и кто уберет мусор
|За выходные (4-7 декабря) ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива
|Золотовалютные резервы Нацбанка в октябре замедлили падение
|Тергромады впервые приобрели ОВГЗ – НБУ
Это интересно
|Jaguar F-Pace SVR обновился и стал быстрее
|Младенец, которому 27 лет. В США появилась на свет девочка, ждавшая рождения дольше всех в мире
|Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero
|ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков
|Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
|Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
|LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla