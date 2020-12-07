Капитальные инвестиции в агросектор снизились на 41%

Капитальные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за январь-сентябрь 2020 года составили 39,6 млрд грн, на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом на основании данных Государственной службы статистики сообщили в Институте аграрной экономики (ИАЭ).

В частности, капитальные инвестиции за три квартала 2020 года привлекались в следующие агропродовольственные секторы экономики: сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг - 25,02 млрд грн (на 43,4% меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года); лесное хозяйство - 189,7 млн грн (на 56,6% меньше); рыбное хозяйство - 17,7 млн грн (на 54,3% меньше); производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - 14,58 млрд грн (на 36,6% меньше).

Вложения в землю, утверждают в ИАЭ, тоже существенно сократились. Исключением являются только инвестиции в долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства: их объемы росли и за январь-сентябрь 2020 года составили почти 3 млрд грн.

В институте отметили, что инвестиционный кризис в агросекторе происходит на фоне общего спада капитальных инвестиций в экономику Украины, объемы которых в январе-сентябре этого года составили 268 млрд грн (на 35,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года).

Эксперты института акцентируют внимание, что уровни падения объемов капитальных инвестиций в агропродуктовые сектора за второй и третий кварталы этого года существенно не менялись. Это, по мнению специалистов ИАЭ, дает основания полагать, что инвестиционный кризис в отрасли достиг нижней точки спада.