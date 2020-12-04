Мировые цены на продовольствие выросли до шестилетнего максимума

Цены на продовольствие в мире в ноябре продолжили расти второй месяц подряд и достигли максимального значения за последние шесть лет, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Согласно сообщению, индекс продовольственных цен ФАО в ноябре вырос на 3,9% по сравнению с октябрем и на 6,5% по сравнению с ноябрем 2019 года.

Отмечается, что в ноябре по отношению к октябрю в мире подорожали все виды сельскохозяйственной продукции. Больше всего выросли цены на растительные масла - на 14,5%, что является самым высоким показателем с марта 2014 года.

"Такой стремительный рост объясняется главным образом скачком цен на пальмовое масло наряду с дальнейшим увеличением котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел", - объясняют в ФАО.

Мировые цены на зерновые за месяц выросли на 2,7%, сахар - на 2,8%, молочная продукция подорожала на 0,9%, мясо - также на 0,9%.

При этом стоимость зерновых в ноябре 2020 года оказалась почти на 20% выше, чем в ноябре прошлого года.

"Экспортные цены на пшеницу в этом месяце продолжали повышаться, главным образом в связи с прогнозируемым сокращением экспортных поставок и ухудшением видов на урожай в Аргентине. Цены на кукурузу также продолжали расти, чему способствовали активные закупки со стороны Китая, а также дальнейшее снижение прогнозов производства в двух крупных странах-экспортерах - Соединенных Штатах Америки и Украине", - сказано в сообщении.