Финансовые новости
- |
- 04.12.20
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мировые цены на продовольствие выросли до шестилетнего максимума
08:32 04.12.2020 |
Цены на продовольствие в мире в ноябре продолжили расти второй месяц подряд и достигли максимального значения за последние шесть лет, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Согласно сообщению, индекс продовольственных цен ФАО в ноябре вырос на 3,9% по сравнению с октябрем и на 6,5% по сравнению с ноябрем 2019 года.
Отмечается, что в ноябре по отношению к октябрю в мире подорожали все виды сельскохозяйственной продукции. Больше всего выросли цены на растительные масла - на 14,5%, что является самым высоким показателем с марта 2014 года.
"Такой стремительный рост объясняется главным образом скачком цен на пальмовое масло наряду с дальнейшим увеличением котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел", - объясняют в ФАО.
Мировые цены на зерновые за месяц выросли на 2,7%, сахар - на 2,8%, молочная продукция подорожала на 0,9%, мясо - также на 0,9%.
При этом стоимость зерновых в ноябре 2020 года оказалась почти на 20% выше, чем в ноябре прошлого года.
"Экспортные цены на пшеницу в этом месяце продолжали повышаться, главным образом в связи с прогнозируемым сокращением экспортных поставок и ухудшением видов на урожай в Аргентине. Цены на кукурузу также продолжали расти, чему способствовали активные закупки со стороны Китая, а также дальнейшее снижение прогнозов производства в двух крупных странах-экспортерах - Соединенных Штатах Америки и Украине", - сказано в сообщении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Год «поиска мира на Донбассе» прошел. Что теперь Зеленскому делать с Путиным
|Сепаратисты на задворках Совбеза: Зачем Кремль устроил маскарад в ООН
|Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза - CoST Ukraine
|Член Ради НБУ Козюк: Жорстка позиція МВФ працює на добробут всіх українців
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Конец «Укроборонпрома»: Что ждет госконцерн с новым главой
|Мировые цены на продовольствие выросли до шестилетнего максимума
|«Нафтогаз» будет мониторить данные о количестве и качестве газа
|Нефть дорожает 4 декабря на итогах заседания ОПЕК+
|В Украине собираются поднять «крайне низкий» тариф на электричество для населения
|Шмыгаль рассказал, что ждет Украину, если транша МВФ не будет
Это интересно
|LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla
|Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000
|Представлена долгожданная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
|Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 — мощный процессор для флагманских смартфонов 2021 года
|Европейский Honda CR-V остался без бензиновых двигателей
|Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.
|Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10