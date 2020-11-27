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В Украине собрали почти 62 миллиона тонн зерновых
16:45 27.11.2020 |
По состоянию на 26 ноября украинские сельхозпроизводители собрали 80,3 млн тонн основных культур с площади 23,7 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 61,9 млн тонн с 14,9 млн га (97% площадей от прогноза).
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс- службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
По данным министерства, в настоящее время продолжается уборка кукурузы и сои. Курурудзы на 26 ноябре собрано 26,3 млн тонн с 5,02 млн га (92% площадей), сои - 2,7 млн тонн с ,3 млн га (99% площадей).
Кроме того, выкопано 8,6 млн тонн сахарной свеклы с 204,7 тыс. га (95% площадей).
Среди областей, где собран самый большой объем основных сельскохозяйственных культур лидируют Полтавская (6,3 млн тонн), Харьковская (6,2 млн тонн), Винницкая (5,6 млн тонн), Черниговская (5,4 млн тонн) и Сумская ( 5,3 млн тонн).
Как сообщал Укринформ, заместитель министра экономики Тарас Высоцкий 25 ноября заявлял, что нынешний сбор зерновых в Украине ожидается на уровне 65 млн тонн, и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос. Кроме того, экспорт зерновых остается на уровне топ-5 урожаев за последний период.
Украина с 1 июля, когда начался 2020/2021 маркетинговый год (МГ), по 23 ноября экспортировала почти 20,2 млн тонн зерна, что на 3,2 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом против прошлогодних показателей вырос только экспорт ячменя - на 233 тыс. тонн. Пшеницы на 23 ноября экспортировано 11,63 млн тонн (на 1,39 млн тонн меньше, чем на эту же дату в прошлом году).
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