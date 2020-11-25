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Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в Украине на 2020г до 65 млн тонн
12:45 25.11.2020 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году в Украине на 3 млн тонн – до 65 млн тонн, сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
"В Украине сбор урожая-2020 подходит к концу. В этом году аграрии собрали меньше зерновых и масличных культур. Сбор зерновых ожидается на уровне 65 млн тонн - этого вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос", - написал он на своей странице в Facebook в среду.
Кроме того, по словам замминистра, экспорт зерновых остается на уровне топ-5 за последний период.
По словам Высоцкого, внутреннее потребление в Украине составляет 20-21 млн тонн зерновых.
По кукурузе министерство ожидает урожай в нынешнем году на уровне 30 млн тонн.
Как сообщалось, украинские сельхозпроизводители по состоянию на 23 ноября собрали 79,2 млн тонн основных культур с площади 23,5 млн га, в частности зерновых и зернобобовых культур намолочено 60,9 млн тонн с площади около 14,7 млн га (96% прогноза). К указанной дате Украина намолотила кукурузы 25,2 млн тонн с площади 4,8 млн га (89%), завершила уборку пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га и ячменя - 7,8 млн тонн с 2,4 млн га.
По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018-м - 70,1 млн тонн).
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