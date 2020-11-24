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Украина нарастила производство и экспорт водки
09:32 24.11.2020 |
За январь-сентябрь 2020 года были произведено 8799,3 тысячи декалитров водки, что на 11,7% больше, чем в 2019 году. Вместе с тем общий экспорт украинской водки увеличился за год на 13,4%. Об этом УНН рассказал председатель ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк.
"За январь-сентябрь 2020 года были произведено на 11,7% больше водки, чем в 2019 году. Положительную динамику украинского водочного рынка лучше всего демонстрирует именно экспорт, который за 2020 года увеличился на 13,4% по сравнению с 2019 годом", - отметил Остапюк.
Отметим, что украинцы предпочитают алкоголя отечественного производства. По мнению экспертов, это объясняется высоким качеством напитков и их умеренным ценам, в отличие от импортных.
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки относятся ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").
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