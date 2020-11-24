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ICU улучшила прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5%
16:24 23.11.2020 |
Инвестиционная группа ICU улучшила прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины до 5% с 5,7%, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.
"Всего в 2020 году экономика сократится примерно на 5% (по сравнению с 5,7% в нашем сентябрьском прогнозе). Это приведет к снижению ВВП ниже уровня 2018 года, однако по сравнению с большинством других стран экономика Украины продемонстрирует лучшую динамику", – написал он в Facebook в понедельник.
По оценкам инвестгруппы, рост ВВП Украины в четвертом квартале текущего года и в первом квартале следующего (к предшествующим кварталам) будет "медленным и довольно шатким". "Однако темпы все-таки будут положительными", – уточнил Николайчук.
Он также отметил, что импульс от "открытия экономики" после жестких карантинных ограничений, который отразился на сокращении падения ВВП в предыдущих кварталах, исчерпался, поэтому для дальнейшего роста потребуются другие драйверы.
"Новая вспышка COVID-19 продолжает набирать обороты, свидетельствуя, что недавно введенный карантин выходного дня может быть заменен на более жесткие меры по всей стране", – добавил Николайчук.
Вместе с тем он отметил, что на фоне возвращения доходов на "доэпидемическую траекторию" продолжается активный рост частного потребления, а слабость частных инвестиций компенсируется реализуемыми проектами "Большого строительства".
Николайчук добавил, что ICU ожидает значительный фискальный импульс для экономики в конце 2020 года, несмотря на то, что он будет ниже предусмотренного в законе о госбюджете.
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