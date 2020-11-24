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Эксперты проанализировали и составили список самых вредных пищевых добавок
16:18 23.11.2020 |
Ни для кого не секрет, что пищевая промышленность и в мире, и в Украине уже не обходится без химических добавок. Красители, консерванты применяются производителями кондитерских изделий, молочных продуктов, напитков, колбас и много другого.
Проект "Клуб экспертов" и доктор биологических Святослав Морозов проанализировали все пищевые добавки и составили рейтинг топ-10 самых вредных пищевых добавок.
Как отмечает эксперт, в XXI веке многие продукты невозможно выпускать без специальных добавок из-за технических нюансов их производства. Большая часть добавок предназначена для продления срока годности продукта питания для транспортировки этого товара как по стране, так и по миру.
Среди нежелательных для частого употребления добавок в продуктах "Клуб экспертов" и доктор биологических Святослав Морозов определили десять главных: Е211, Е122, Е124, Е110, Е952, Е131, Е105, Е107, Е222, Е126. Добросовестный производитель, согласно закону, должен указывать полный состав своего продукта на упаковке, поэтому при покупке пищевого продукта следует обращать внимание не только на срок годности, но и на то, из чего этот продукт произведен.
Насколько "ешки" вредны, какие могут быть последствия для здоровья, на какие органы человека они могут повлиять и как минимизировать такое влияние на человеческий организм, смотрите в новом выпуске проекта "Клуба экспертов".
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