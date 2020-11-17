Украина с начала маркетингового года экспортировала 18,7 миллиона тонн зерновых

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ), с 1 июля по 16 ноября 2020 г., экспортировала 18,735 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 3,596 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

Согласно данным Гостаможслужбы, Украина по состоянию на 16 ноября 2020 г. экспортировала 11,287 млн тонн пшеницы, ячменя - 3,512 млн тонн, ржи - 1,7 млн тонн, кукурузы 3,584 млн тонн и муки - 65,5 млн тонн.

Всего по состоянию на 16 ноября 2020 г. Украина в 2020/2021 маркетинговом году экспортировала зерновых и зернобобовых культур и муки 18,822 млн тонн, что на 3,695 млн тонн меньше к показателю на соответствующую дату 2019 года.