Украина обновила рекорд экспорта бахчевых за сезон в 2020 году, продав на внешние рынки почти 36 тыс. тонн арбуза и дыни.

Об этом сообщает EastFruit.

Предыдущий рекорд экспорта, установленный в 2018 году, был превышен сразу на 87%, а прошлогодний показатель экспорта - в 2,3 раза. Традиционно, основной объём экспорта приходился на арбуз, в то время как экспорт дыни составил всего около 2 тыс. тонн. Однако и объём экспорта дыни также был рекордным.

«Резкий рост экспорта арбуза и дыни из Украины в 2020 году стал возможен благодаря благоприятному стечению обстоятельств на рынке для украинских поставщиков. Высокие цены на арбуз и дыню в ЕС, увеличение объёмов производства бахчевых в Украине и снижение объёмов производства арбуза и дыни в России, позволили украинским экспортёрам нарастить поставки», - говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По данными ценового мониторинга EastFruit, цены на арбузы в Польше, являющейся главным импортёром арбузов и дынь из Украины, были в среднем на 60% выше, чем в 2019 году. В это же время цены на бахчевые в Украине были самыми низкими в регионе. К началу сентября, когда экспорт арбуза из Украины обычно наиболее активен, разрыв в оптовых ценах на арбуз между Украиной и Польшей достигал семи с половиной раз или 46 центов США на каждом килограмме. В Украине в это время арбуз продавали всего по 7 центов США за кг, а в Польше - по 53 цента.

В России, которая в последние годы активно вытесняла Украину с рынка бахчевых ЕС, в это же время арбузы стоили 27 центов США за кг, то есть были почти в четыре раза дороже. Соответственно, российский арбуз не мог конкурировать с украинским на рынках стран ЕС.

Отметим рост географии экспорта украинской дыни в 2020 году. Впервые среди крупных покупателей появилась Румыния. Более того, Румыния также нарастила объёмы закупки арбуза в Украине в 2020 году.

Учитывая рост экспортных поставок арбуза в 2020 году, Украина по итогам года может снова вернуться в топ-25 мирового рейтинга, откуда она выпала несколько лет назад.