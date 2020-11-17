Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об аграрных расписках

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 16 ноября рассмотрел и поддержал к повторному первому чтению законопроект №2805 о функционировании и обращении аграрных расписок.

Согласно сообщению на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник, среди основных нововведений законопроекта: определение правовой природы аграрной расписки как ценной бумаги; расширение круга субъектов, имеющих право выдавать аграрные расписки; уточнение настоящего правового регулирования аграрных расписок; упрощение порядка выдачи, обращения и прекращения аграрных расписок.

Кроме того, законопроект предлагает расширить возможные варианты залогов по аграрной расписке; создать правовые условия выдачи многолетних аграрных расписок, выполнение по которым будет осуществляться по частям; усилить гарантии прав кредиторов в случае принудительного исполнения.

Аграрные расписки работают в Украине пять лет и регулируются положениями действующего закона "Об аграрных расписках", принятого в 2012 году. За это время аграрными расписками воспользовались около 3 тыс. агропроизводителей, благодаря чему было привлечено более 30 млрд грн дополнительного финансирования.