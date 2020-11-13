Финансовые новости
- |
- 13.11.20
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бизнес выступает против введения госрегулирования цен на зерно - ЕБА
15:49 13.11.2020 |
Европейская Бизнес Ассоциация выступает против введения государственного регулирования цен на зерно.
Как говорится в сообщении Ассоциации, законопроект о госрегулировании цен на зерно №4277 недавно был зарегистрирован в Верховной Раде.
Законопроект предлагает правительству устанавливать минимальную цену транзакций с зерном на внутреннем рынке. При этом эксперты Ассоциации отмечают, что механизм установления минимальной цены непонятен, ведь уровень рентабельности производителей существенно отличается в зависимости от местности, погодных условий, региона и т.д.
"На практике это может означать, что производители в одном регионе потенциально будут работать на грани рентабельности, а в другом - иметь сверхприбыль. К тому же, учитывая экспортную ориентированность отрасли, формула цены на внутреннем рынке базируется, прежде всего, на мировых ценах. Поэтому регулирование цен потенциально может повлиять на общий негативный экономический эффект", - сказано в сообщении.
В Ассоциации подчеркивают, что административное вмешательство в ценообразование в аграрной отрасли приводит к снижению доходности и рентабельности производителей, искажает конкуренцию, негативно влияет на инвестиционную привлекательность производителей.
"Уже более десяти лет наблюдается постепенный отказ государства от политики осуществления ценового регулирования, которое является пережитком советских времен. Ценовые ограничения доказали свою неэффективность, поскольку они не отражают реальные рыночные условия и имеют негативные последствия как для производителя, так и для потребителя", - приводятся в сообщении слова эксперта Ассоциации по зерновому рынку Ирины Душник.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Губернаторы против ОПЗЖ. Как Офис президента начал брать под контроль регионы
|Банкиры прогнозируют ослабление гривни в конце года в пределах до 29 грн/$1
|Кремлевская пропаганда празднует победу одного из своих главных месседжей - о «необходимости прямых переговоров с ДНР/ЛНР»
|Соскучились после Шмыгаля. Сможет ли партия Гройсмана взлететь благодаря «слугам»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит внешней торговли Украины товарами за 9 мес. сократился на 59,1%
|Внешняя торговля Украины в III кв.-2020 вновь стала дефицитной – Госстат
|Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА
|Бизнес выступает против введения госрегулирования цен на зерно - ЕБА
|Украэрорух выиграл в Верховном суде дело против МАУ
|В Нацбанке удивлены увеличением суммы, которую регулятор должен перечислить в бюджет
Это интересно
|Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку
|5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX
|В Японии консолей PlayStation 5 оказалось так мало, что среди покупателей проводили лотерею
|Фил Спенсер назвал запуск Xbox Series самым успешным среди консолей Microsoft
|Компания BMW провела испытания вингсьюта, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч
|Нидерланды ввели антишпионские требования к провайдерам коммуникаций
|Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных