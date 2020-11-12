Минэкономики Украины расширило перечень сельхозтехники для господдержки на 417 новых единиц

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство расширило перечень сельхозтехники для государственной поддержки в рамках программы "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей" на 417 ед. - до 14,573 тыс. ед., сообщило министерство на сайте.

"К перечню добавлены 417 новых наименований техники и оборудования. Теперь их насчитывается 14,573 тыс. от 191 завода-производителя. Перечень заводов-производителей вырос на шесть", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко в четверг.

Согласно данным Минэкономики, аграрии уже получили компенсацию в 986,3 млн грн за приобретенную технику, а именно средства получили 3,601 тыс. аграриев за 7,447 тыс.ед. сельхозтехники почти на 4 млрд грн.

По словам Петрашко, компенсация по заявкам в данной программе на конец года, как ожидается, превысит запланированный ресурс, поэтому министерство инициировало перераспределение средств с других программ.

Как сообщалось, в 2020 году по программе "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей" по направлению "частичная компенсация стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства" предусмотрен 1 млрд грн.