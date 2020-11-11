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Минсельхоз США снизил прогноз экспорта кукурузы из Украины на 8 млн тонн
09:50 11.11.2020 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре ухудшило прогноз экспорта украинской кукурузы в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 8 млн тонн по сравнению с прогнозом в октябре - до 22,5 млн тонн за счет снижения урожая на 8 млн тонн, до 28,5 млн тонн.
Согласно отчету ведомства в ноябре, экспорт пшеницы из Украины и урожай в нынешнем месяце не пересматривался и прогнозируется на уровне 17,5 млн тонн и 25,5 млн тонн соответственно.
Минсельхоз США также в ноябре оставил без изменений прогноз по экспорту украинского ячменя (4 млн тонн) и его производству (8 млн тонн).
В целом Минсельхоз США снизил прогнозу на 2020/21 МГ по урожаю зерновых в Украине на 8 млн тонн - до 63,21 млн тонн, экспорт также на 8 млн тонн - до 44,11 млн тонн.
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