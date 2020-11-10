УЗА предостерегает от введения государственного регулирования цен на зерно

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики с письмом, где высказалась против законопроекта, который предусматривает введение государственного ценового регулирования на рынке зерна.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

Отмечается, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» относительно ценового регулирования зерновых ресурсов Украины №4277 от 28 октября 2020 года, который предусматривает введение государственного регулирования закупочных цен на зерно в Украине.

В УЗА напомнили, что сейчас Украина производит втрое больше зерновых и масличных культур, чем в состоянии потребить сама. Последние несколько лет подряд производство зерновых и масличных превышает 85 млн тонн, при этом внутреннее потребление не превышает 30 млн тонн. А прошлый маркетинговый год стал рекордным для Украины, как по производству - 98 млн тонн, так и экспорту - 62 млн тонн зерновых и масличных.

В 2019 году Украина получила только от экспорта зерновых культур более 9,6 млрд долл. и по этому показателю заняла второе место в мире после США.

Зерно - это биржевой товар, и цены на него формируются на мировых рынках, это - основной индикатор для украинского зернового рынка, считают в УЗА.

"В условиях рыночных механизмов любое государственное регулирование цен приведет к крайне негативным последствиям, включая снижение спроса на украинское зерно, а следовательно формированию избыточных запасов, падению цен и в конечном итоге уменьшению производства зерна и стагнации отрасли. Экономика может потерять более 10 млрд долл. экспорта", - предостерегают в ассоциации.

Также УЗА особо подчеркивает, что на украинском рынке зерна нет никаких проявлений монополии - "более 20 компаний обеспечивают около 80-90% экспорта, а поэтому здоровая конкуренция между ними позволяет оптимизировать ведение бизнеса и повышать эффективность производства и экспорта зерна".

Как сообщалось, по данным Украинской зерновой ассоциации, экспорт зерновых и масличных культур с продуктами их переработки приносит Украине около 16 млрд долл. ежегодно.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 1 июля подписало Меморандум о согласовании позиций с участниками зернового рынка Украины на новый маркетинговый год (МГ). По результатам подписания министерством и участниками рынка Приложения к зерновому меморандуму о предельном объеме экспорта, в 2020/2021 МГ Украина экспортирует 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.