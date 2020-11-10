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Кабмин предлагает утвердить новую методику оценки земель
08:37 10.11.2020 |
Кабинет министров предлагает утвердить новую унифицированную методику нормативной денежной оценки (НДО) земельных участков.
Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, в Украине с 1990-х годов действуют три разных подхода к проведению НДО, что значительно затрудняет проведение оценки и увеличивает расходы на ее проведение.
"Таким образом, необходимо унифицировать действующие методики НДО земель путем приведения их в соответствие с требованиями закона Украины «Об оценке земель», определив объектом нормативной денежной оценки земельные участки и земли всех категорий и форм собственности, а также предусмотрев, что НДО земельных участков должна определяться как капитализированный рентный доход с земельного участка, определенный по установленным и утвержденным нормативам", - сказано в записке.
Региональные и зональные факторы
Также при проведении НДО будут учитываться региональные и зональные факторы, местоположение земельного участка, целевое назначение, принадлежность к определенной категории земель, а также индексация НДО за период от утверждения нормативов до даты проведения оценки.
При этом утвержденная ранее техническая документация по НДО земель будет сохранять силу до начала применения решения соответствующего органа местного самоуправления (например, громады) об утверждении новой технической документации по НДО.
Хронология событий
В декабре 2019 года в Украине начал работу открытый электронный портал для определения общенациональной нормативной денежной оценки (НДО) сельскохозяйственных земельных участков, разработанный Госгеокадастром совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
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