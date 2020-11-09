Финансовые новости
- |
- 09.11.20
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мировые цены на продовольствие растут пятый месяц подряд – ФАО
08:53 09.11.2020 |
Цены на продовольствие в мире в октябре продолжили расти пятый месяц подряд и достигли максимального значения с января 2020 года, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Согласно сообщению, индекс продовольственных цен ФАО в октябре вырос на 3,1% по сравнению с сентябрем и на 6% по сравнению с октябрем 2019 года.
Больше всего в октябре в мире подорожали зерновые - на 7,2% по сравнению с сентябрем, и на 16,5% по сравнению с октябрем прошлого года.
"В октябре экспортные цены на пшеницу выросли, отражая активный спрос в мире в условиях сокращения экспортного предложения... и сохраняющийся дефицит осадков, который отрицательно сказывается на состоянии озимой пшеницы в некоторых районах Европы, Северной Америки и Черноморского региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мировые цены на кукурузу достигли максимума за последние шесть лет. Цены на рис, напротив, достигли минимального уровня за последние семь месяцев в связи с началом уборки основного урожая в Азии.
Цены на растительные масла выросли на 1,8% по сравнению с прошлым месяцем, что является самым высоким показателем за последние девять месяцев.
Молочная продукция на мировом рынке в октябре подорожала на 2,2% в сравнении с сентябрем и на 3,5% в сравнении с октябрем 2019 года.
В октябре рост цен на сахар составил 7,6% по сравнению с прошлым месяцем, или 9,3% в годовом выражении.
В то же время, цены на мясо снизились на 0,5% по сравнению с сентябрьским значением и на 10,7% в годовом выражении. Отмечается, что на мировом рынке подешевели все основные виды мяса, кроме баранины и ягнятины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш
ТОП-НОВОСТИ
|Бои за базовые регионы: Победит ли Ахметов в Кривом Роге и Славянске
|«Аудит страны». Как Зеленский продолжает кормить украинцев виртуальными картинками
|Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала «Батьківщину» во франшизу Банковой
|Позитив недели. Украинская армия получит новые РСЗО «Верба»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Потребление электроэнергии в октябре снизилось на 1%
|Иностранные инвесторы теряют интерес к Украине - исследование
|Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат
|Ракетный носитель, который обещает создать вице-премьер, уже 50 лет существует в Украине - эксперт о заявлении Уруского
|ЕBА не поддерживает проект приказа МИУ о порядке списания грузовых вагонов
|Украина за 10 мес. увеличила экспорт мяса птицы на 7,7%, импорт - снизила на 16,3%
Это интересно
|Власти США конфисковали связанные с Silk Road биткоины на более чем $1 млрд
|Mercedes-Benz V-Class получил пневматическую подвеску
|Ford намерен сделать электромобили бюджетными
|Китайский производитель электромобилей обогнал BMW по капитализации
|2,7 секунды до «сотни» и 715 сил: представлен родстер Ares S1
|Китайцы будут продвигать замену аккумуляторов в электромобилях вместо зарядки во всём мире
|Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинах