Мировые цены на продовольствие растут пятый месяц подряд – ФАО

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Мировые цены на продовольствие растут пятый месяц подряд – ФАО

08:53 09.11.2020 |

Новости АПК

 

Цены на продовольствие в мире в октябре продолжили расти пятый месяц подряд и достигли максимального значения с января 2020 года, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Согласно сообщению, индекс продовольственных цен ФАО в октябре вырос на 3,1% по сравнению с сентябрем и на 6% по сравнению с октябрем 2019 года.

Больше всего в октябре в мире подорожали зерновые - на 7,2% по сравнению с сентябрем, и на 16,5% по сравнению с октябрем прошлого года.

"В октябре экспортные цены на пшеницу выросли, отражая активный спрос в мире в условиях сокращения экспортного предложения... и сохраняющийся дефицит осадков, который отрицательно сказывается на состоянии озимой пшеницы в некоторых районах Европы, Северной Америки и Черноморского региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мировые цены на кукурузу достигли максимума за последние шесть лет. Цены на рис, напротив, достигли минимального уровня за последние семь месяцев в связи с началом уборки основного урожая в Азии.

Цены на растительные масла выросли на 1,8% по сравнению с прошлым месяцем, что является самым высоким показателем за последние девять месяцев.

Молочная продукция на мировом рынке в октябре подорожала на 2,2% в сравнении с сентябрем и на 3,5% в сравнении с октябрем 2019 года.

В октябре рост цен на сахар составил 7,6% по сравнению с прошлым месяцем, или 9,3% в годовом выражении.

В то же время, цены на мясо снизились на 0,5% по сравнению с сентябрьским значением и на 10,7% в годовом выражении. Отмечается, что на мировом рынке подешевели все основные виды мяса, кроме баранины и ягнятины.
По материалам: УНИАН
 

ПО РУБРИКАМ

18:19 Депозитные ставки для физлиц 07.11.20

15:56 НБУ назвал самые популярные банкноты и монеты

15:52 Объем предоставляемого банками финансового лизинга за 9 мес.сократился на 50%- Ассоциация лизингодателей

12:49 Подключенные к Системе BankID банки охватывают 87% рынка платежных карточек

12:40 Курс доллара 9 ноября усилил рост к иене на предпочтении риска

12:19 Справочный курс гривны 9 ноября повышен на 5,08 коп до 28,1228 грн/$1

11:52 Биржи Азии 9 ноября закрылись ростом на оптимизме вокруг выборов в США

11:09 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.11.20

10:51 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 06.11.2020

10:49 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.11.2020

08:01 Биржи США 6 ноября рекордно выросли из-за выборов

06.11 Депозитные ставки для физлиц 06.11.20

06.11 НБУ за неделю со 2 по 6 ноября возобновил покупку валюты на межбанке впервые с начала сентября

06.11 НБУ назвал самые убыточные банки

06.11 Международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5% - НБУ

• дальше…

17:58 Потребление электроэнергии в октябре снизилось на 1%

17:40 Иностранные инвесторы теряют интерес к Украине - исследование

17:14 Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат

16:36 Ракетный носитель, который обещает создать вице-премьер, уже 50 лет существует в Украине - эксперт о заявлении Уруского

15:59 ЕBА не поддерживает проект приказа МИУ о порядке списания грузовых вагонов

15:50 Украина за 10 мес. увеличила экспорт мяса птицы на 7,7%, импорт - снизила на 16,3%

13:38 Нефть продолжает дорожать 9 ноября на оптимизме после выборов в США

13:08 Импорт дизтоплива в октябре сократился на 10%

11:47 «Аудит страны». Как Зеленский продолжает кормить украинцев виртуальными картинками

10:26 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

• дальше…

13:20 Bloomberg запускает телеканал для широкой аудитории

10:18 «Северный поток - 2»: Чем ответит ЕС на санкции США?

10:08 В Morgan Stanley оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса в более 10 миллиардов долларов

09:34 В Беларуси официально открыли первую в стране АЭС

09:16 Эрдоган сменил главу Центробанка на фоне рекордного падения курса лиры

09:08 Азербайджан заявил о взятии под контроль стратегически важного города в Карабахе

09:02 ВОЗ рассказала о случаях заражения норок коронавирусом в шести странах

06.11 Отказ Швеции от карантина не привел к экономическому чуду – Bloomberg

06.11 ЕС на год продлил санкции против Турции за незаконное бурение в Средиземноморье

06.11 Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

05.11 Предметный разговор после «пинка»: Удастся ли Кулебе перезагрузить отношения с Венгрией

05.11 Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир

05.11 Греция объявила национальный локдаун на три недели

05.11 Норвегия усилила коронавирусные меры, поскольку нынешних уже недостаточно

05.11 Совет ЕС и Европарламент договорились привязать выплаты из бюджета к верховенству права

• дальше…

10:26 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

05.11 В Киеве построят 11 многоуровневых транспортных развязок

04.11 Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет

04.11 В Украине введут систему качества дорожного покрытия

04.11 ОТГ смогут сдавать в аренду земли, которые получат от государства - Лещенко

04.11 ОТГ станут распорядителями свыше 2 миллионами гектаров госземель - Лещенко

03.11 Водители будут ездить медленнее. Вступили в силу новые дорожные стандарты

30.10 Криклий представил шесть автомобильных дорог для передачи в концессию

30.10 СБУ блокировала создание фейкового «Хмельницкого горсовета»

29.10 В Украине начала работу первая миссия ЕС для подготовки «промышленного безвиза»

28.10 Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

28.10 Суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о «скифском золоте»

28.10 Тарифы на парковку автомобилей в Украине станут более гибкими

• дальше…

18:37 Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш

18:14 Бои за базовые регионы: Победит ли Ахметов в Кривом Роге и Славянске

16:36 Ракетный носитель, который обещает создать вице-премьер, уже 50 лет существует в Украине - эксперт о заявлении Уруского

11:47 «Аудит страны». Как Зеленский продолжает кормить украинцев виртуальными картинками

08:32 Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала «Батьківщину» во франшизу Банковой

08:23 Позитив недели. Украинская армия получит новые РСЗО «Верба»

06.11 Пять тезисов Ермака. Что можно понять из откровений правой руки Зеленского

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

06.11 Верховная Рада или Конституционный суд. Кого первым распустит Зеленский

06.11 Скрытая коалиция под бюджет: Зачем «Батькивщина» повторяет политические кульбиты Ляшко

05.11 Судьба Кабмина и новое большинство в Раде. Короткие выводы из голосования за бюджет

05.11 Предметный разговор после «пинка»: Удастся ли Кулебе перезагрузить отношения с Венгрией

05.11 Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир

05.11 Президентский законопроект о судоустройстве направлен на повторное первое чтение

• дальше…

17:02 Ford официально представил новый EcoSport Active

16:31 Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K

12:35 Первая поездка пассажиров в капсуле Hyperloop прошла успешно

12:15 Ford выпустит в свободную продажу 770-сильный мотор V8

11:59 Xiaomi и OPPO стремительно укрепляют позиции на рынке смартфонов Европы

09:37 Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских

06.11 В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге

06.11 SpaceX успешно запустила спутник GPS III для космических сил США

06.11 Власти США конфисковали связанные с Silk Road биткоины на более чем $1 млрд

05.11 Mercedes-Benz V-Class получил пневматическую подвеску

05.11 Ford намерен сделать электромобили бюджетными

05.11 Китайский производитель электромобилей обогнал BMW по капитализации

04.11 2,7 секунды до «сотни» и 715 сил: представлен родстер Ares S1

04.11 Китайцы будут продвигать замену аккумуляторов в электромобилях вместо зарядки во всём мире

03.11 Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинах

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно