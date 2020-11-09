Опять мыши съели: в Госрезерве недостаток тысяч тонн зерна на миллионы

По результатам проверок наличия зерновых запасов, в рамках аудита "Госрезерва", обнаружена недостача тысяч тонн зерна на миллионы гривен. Лишь на одном из предприятий не хватает зерна почти на 28 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Так, по результатам проверок наличия зерновых запасов, выявлены следующие факты: порча зерна и невозможность его дальнейшего использования даже для кормов - на сумму 35,5 млн грн ... Недостаток зерна только на одном из предприятий "Госрезерва" на сумму 27,9 млн гривен. Также следует отметить, что эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. То есть, на сегодня сумма убытков может составлять в несколько раз выше цифру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ревизиями установлены нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров.

Сейчас материалы, в которых имеются основания, передано в НАБУ, СБУ и Национальную полицию Украины.

"Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации - это перечень лишь некоторых основных пунктов из заключения Госаудитслужбы, которая проводила ревизию "Госрезерва".

Как сообщал УНН ранее, аудит "Госрезерва" подтвердил исчезновение тысяч тонн запасов, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен и многомиллионные финансовые махинации.