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Сахарные заводы переработали 4 миллиона тонн свеклы нового урожая
09:07 06.11.2020 |
Украинские сахарные заводы за первые два месяца сезона 2020/2021 годов переработали 4 млн тонн свеклы нового урожая; изготовлено почти 530 тыс. тонн сахара.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные НАЦУ "Укрцукор".
"По состоянию на 5 ноября изготовлены 529,9 тыс. т сахара и переработаны 4,03 млн т сахарной свеклы", - сообщили в Ассоциации.
С 28 октября в Украине работают уже 30 сахарных заводов.
Как сообщал Укринформ, сезон сахароварения 2020/2021 маркетингового года (МГ) официально начался в Украине 5 сентября.
По майскому прогнозу Укрцукра, производство сахара в 2020/2021 маркетинговом году ожидается на уровне 1,2 - 1,3 млн тонн, что на 15% меньше, чем годом ранее. Планировалось, что в этом году заработают 33 сахарных завода, что на 2 больше, чем в прошлом году (в 2019/2020 МГ в Украине работал 31 сахарный завод).
По данным Минэкономики, на 2 ноября в Украине накопано 5,1 млн тонн сахарной свеклы на площади 124 тыс. га (57% к прогнозу).
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