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Международные эксперты снизили прогноз экспорта украинской пшеницы
08:52 03.11.2020 |
Эксперты Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC) в октябрьском отчете по сравнению с сентябрьским снизили прогноз экспорта пшеницы из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) на 500 тысяч тонн - до 17 миллионов тонн.
Об этом говорится в отчете IGC.
Также аналитики снизили прогноз валового сбора пшеницы в текущем году до 25,5 миллиона тонн с 26,5 миллиона тонн, прогнозируемых в сентябрьском отчете.
Прогноз остатка запасов пшеницы в сезоне 2020/2021 для Украины был снижен с 1,5 миллиона тонн до 1,1 миллиона тонн.
Прогноз производства пшеницы в мире
Согласно отчету IGC, мировое производство пшеницы в текущем сезоне оценивается на уровне 763,9 миллиона тонн, что в целом соответствует показателю прошлого МГ (763 миллиона тонн).
Аналитики прогнозируют мировой экспорт пшеницы в 2020/2021 МГ на уровне 185,5 миллиона тонн, что выше прошлогоднего показателя (185,1 миллиона тонн)
При этом мировые запасы пшеницы на конец сезона составят 290,8 миллиона тонн против 293,8 миллиона годом ранее.
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