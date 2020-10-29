Форвардные контракты: Минэкономики предлагает зерновикам компромиссный Меморандум

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает участникам зернового рынка выработать совместный и компромиссный Меморандум по выполнению форвардных контрактов. Об этом шла речь на совещании руководства Минэкономики с участниками зернового рынка 28 октября.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Встреча стала очередным этапом открытого диалога между всеми стейкхолдерами рынка для обсуждения и выработки наиболее оптимального механизма предотвращения возможных споров, связанных с выполнением форвардных контрактов.

«Сохранение баланса и стабильности в отношениях между производителями, трейдерами и переработчиками, а также решение спорных моментов является важной задачей для нас. В таких ситуациях министерство выступает как открытая платформа, на которой совместно со всеми сторонами мы должны искать взаимовыгодный форм6273-forvardnye-kontrakty-minekonomiki-predlagaet-zernovikam-kompат урегулирования сложных ситуаций, в том числе и по форвардным контрактам. И одним из таких форматов может стать Меморандум, ведь практика использования подобных документов уже показала свою действенность ", - подчеркнул министр Игорь Петрашко.

Он отметил, что Меморандум - это не обязывающий документ, но это важный ориентир движения для его участников.

Министр призвал всех представителей активно включиться в процесс наработки общего и взаимовыгодного Меморандума, который бы максимально учитывал интересы всех сторон.

Со своей стороны, представители рынка поблагодарили министерство за качественный диалог, возможность дискуссий и совместных наработок, а также отметили успешное соблюдение условий по зерновому Меморандуму, в частности, бесперебойному снабжению зерна и сельскохозяйственной продукции на экспорт в период коронакризиса.

В Минэкономики сообщили, что 2 ноября состоится продолжение диалога и представление промежуточных наработок. Также для более широкого понимания ситуации на следующую встречу будут приглашены производители, которые непосредственно пострадали в результате неблагоприятных погодных условий.

Как сообщал Укринформ, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало 1 июля Меморандум о согласовании позиций с участниками зернового рынка Украины на новый маркетинговый год (МГ). По результатам подписания министерством и участниками рынка Приложения к зерновому меморандуму о предельном объеме экспорта в 2020/2021 МГ Украина экспортирует 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.

В начале сентября Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

По состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители собрали 66,8 млн тонн основных культур с площади 21,03 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 50,5 млн тонн с 12,9 млн га (84% площадей от прогноза).