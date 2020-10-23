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Европарламент не поддержал запрет «вегетарианских бургеров»
16:58 23.10.2020 |
Депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы не запрещать использование названий, связанных с мясом, для таких растительных продуктов, как "вегетарианские гамбургеры" или "веганская колбаса".
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Евродепутаты отклонили все предложения по резервированию названий, связанных с мясом, только для продуктов, содержащих мясо. Нет изменений по поводу растительной продукции и названий, которые они в настоящее время используют при продаже", - говорится в сообщении в Twitter Комитета Европарламента по вопросам сельского хозяйства.
Европейские фермеры просили Европарламент запретить ресторанам и магазинам продавать изделия под названием вроде "вегетарианских гамбургеров", так как, по их, мнению, такие названия вводят в заблуждение потребителей.
В то же время, по информации Politico, евродепутаты утвердили поправку, которая может дополнительно ограничить названия растительных альтернатив молочных продуктов, таких как "заменитель сыра" или "похож на йогурт".
Законодательство ЕС уже запрещает использовать такие молочные термины, как "молоко", "сыр" или "сливочное масло", для веганских продуктов, не происходят из животного молока. Новая поправка может пойти еще дальше и ограничить использование более общих названий, таких как "похожий на сыр" или "сливочный".
Европарламент не может самостоятельно вводить подобные изменения, но должен определить свою позицию в преддверии переговоров со странами-членами блока.
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