Дефолты аграриев по форвардным контрактам приведут к миллиардным убыткам на зерновом рынке - УЗА

Недобросовестные аграрные производители на фоне низкого урожая пытаются сорвать ранее заключенные форвардные контракты на поставку зерна, чем могут обвалить рынок зерна Украины и спровоцировать плачевные результаты как для аграрного сектора, так и для экономики страны в целом уже в текущем маркетинговом году, полагает президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.

"Сегодня многие недобросовестные производители, увидев рост цен на рынке, хотят отказаться от выполнения ранее заключенных контрактов, фактически произвести дефолт. Причем речь идет не о тех аграриях, которые потеряли урожай из-за засухи или других погодных катаклизмов, а тех, которые получили вполне хороший урожай", - пояснил Николай Горбачев в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Из-за этого Украина может потерять источник около $11-12 млрд. для финансирования агросектора, указывает он.

Горбачев также сообщил, что компании, которые не пострадали от засухи в некоторых областях страны, пытаются нечестным путем не выполнять ранее заключенные контракты на поставку зерна, имея за цель получить сверхприбыль за счет контрагентов. Такие недобросовестные действия неминуемо приведут как к экономическим, так и репутационных потерям для всей экономики страны.

По оценкам УЗА аграрии весной законтрактовали по форвардным контрактам около 6 млн тонн кукурузы нынешнего урожая по цене $150-160 за тонну, получив таким образом финансирование на проведение посевной кампании.

Покупатели зерна, экспортеры, контрактуя зерно весной у аграриев и финансируя проведение посевной, фактически тут же его продают по форвардным или другим видам контрактов, получая маржу в размере $1-3 на тонне. При нынешней цене на кукурузу в $210 за тонну на рынке, чтобы закупить и выполнить свои контракты, экспортеры понесут при объеме 6 млн. тонн кукурузы убытки в размере около $300 млн, или около 8,4 млрд грн, поясняют в ассоциации. Более того, из-за срыва поставок зерна, грузоотправители, зафрахтовав корабль, должны оплачивать простои судна - около $15-20 тыс. в сутки. Таким образом, убытки только на одной отправке (на каждом судне) могут составить дополнительно $500-600 тыс., указала УЗА.

"По нашим оценкам, аграрии законтрактовали в среднем 30-40% от своего потенциального урожая. Выполнив форвардные контракты, даже если они получили урожай на 20-30% меньше, производители могут сейчас продать остаток урожая по текущей высокой цене и получить прибыль", - отмечает президент УЗА.

Горбачев подчеркнул, что в случае дефолтов производителей по форвардным контрактам, международные компании урежут лимиты финансирования украинского зернового рынка по форвардным контрактам на следующий год и сократят объемы торговли из потенциально рискованной страны. По его оценкам, это около $11-12 млрд в год. В результате уже в следующем сезоне производители зерна столкнуться с дефицитом средств для проведения посевной и операционной деятельности, полагают в УЗА.

"При скудном банковском кредитовании отрасли, которое в таком случае также прекратится, это приведет к весьма плачевным результатам - существенному падению производства зерновых и, как следствие, экспорта", - резюмирует Николай Горбачев.

Более того, по его словам, Украина может потерять статус надежного партнера на международной арене, что приведет к дисконтному рынку: цены на зерно на дисконтном рынке всегда дешевле, чем такой же товар в других странах, добавил он.

