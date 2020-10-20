Украина экспортировала большую часть запланированного объема пшеницы

Украина по состоянию на 19 октября экспортировала более половины объема пшеницы из запланированных 17,5 миллиона тонн в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021).

Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным ведомства, пшеницы отправлено на экспорт 9,5 миллиона тонн, что на 611 тысяч тонн меньше, чем на эту же дату годом ранее.

Общий экспорт зерна на отчетную дату составил 13,83 миллиона тонн, что на 2,5 миллиона тонн меньше, чем годом ранее.

В частности, ячменя экспортировано 3,1 миллиона тонн, ржи - 1,7 тысячи тонн. Кукурузы отправлено на экспорт 1,08 миллиона тонн, что на 1,8 миллиона тонн, или почти в 3 раза, меньше, чем годом ранее.

Также украинские экспортеры отстают по темпам поставок муки - на отчетную дату ее экспортировано 57,4 тысячи тонн, что на 42,9 тысячи тонн меньше, чем годом ранее.