В Украине посевы озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии

Общее состояние посевов озимых зерновых культур является хорошим и удовлетворительным.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины.

Отмечается, что всходы озимых зерновых культур получены по всем рекомендованным срокам сева. Так, при посеве в ранние (5-10 сентября) и оптимальные (15-25 сентября) сроки, растения озимой пшеницы сформировали 2 листа высотой 12-14 см и 10-12 см соответственно. При посеве в допустимо поздние сроки (1-7 октября) растения озимой пшеницы образовали всходы высотой 2-3 см. Общее состояние посевов хорошее и удовлетворительное.

В первой декаде октября в Украине наблюдалась необычайно теплая для середины осени погода. Средние температуры воздуха в большинстве областей достигали и превышали 150С тепла. Перемещение по территории страны активных атмосферных фронтов и юго-западного циклона обусловило значительные дожди, кроме Левобережья. Во многих областях западной, центральной и местами южной части страны было превышено максимальное количество осадков первой декады октября и суточный максимум осадков октября.

Во второй декаде октября продолжала удерживаться преимущественно теплая с дефицитом осадков погода. Средняя температура воздуха была выше нормы на 4-80С и составила 14-190С тепла. Максимальная температура воздуха достигала 20,6-27,00С, на поверхности почвы - до 31-380С, минимальная - 150С. Поверхность почвы в самые холодные ночи охлаждалась от -1 до +8 тепла. В результате таких погодных условий, на большинстве площадей под озимыми культурами грунтовая засуха прекратилась, запасы влаги в почве пополнились до оптимального и удовлетворительного количестве. По информации ученых УААН, в целом, погодные условия в настоящее время являются благоприятными для роста и развития озимых зерновых.

Как сообщалось, по состоянию на 13 октября озимыми культурами уже засеяно 50,6 млн га (62% от запланированных площадей). В том числе пшеницей засеяно 3,83 млн га (63%), ячменем - 361,46 тыс. га (38%), рожью - 94,04 тыс. га (71%), рапсом - 768,73 тыс. га ( 76%).