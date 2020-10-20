Фермеры просят Европарламент запретить «вегетарианский бургер» и «веганскую колбасу»

Европейские фермеры просят Европейский парламент запретить ресторанам и магазинам продавать изделия с названием вроде "вегетарианских гамбургеров" или "веганской колбасы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Европарламент поступили поправки к законопроекту о сельском хозяйстве, которые также запрещают описывать немолочные товары как «подобные» или «типа» молока, масла или сыра. Дебаты по поправкам состоятся на этой неделе.

Фермеры говорят, что меры необходимы для защиты потребителей от введения в заблуждение. Медицинские группы, экологи и компании, производящие вегетарианские продукты, считают, что это будет шагом назад в достижении целей блока по охране окружающей среды и здравоохранения.

Европарламент не может самостоятельно водить изменения, но должен определить свою позицию в преддверии переговоров со странами-членами блока.

Согласно одной из предложенных поправок, такие термины, как стейк, колбаса, эскалоп и гамбургер, будут разрешены только для продуктов, содержащих мясо.

Европейский суд уже три года назад запретил употреблять словосочетание "соевое молоко" и "веганский сыр". Такие термины, как молоко, сливки, масло, сыр и йогурт, нельзя использовать для немолочных продуктов. Предложенная поправка пойдет дальше, запрещая продавцам растительной пищи сравнивать их с молочными продуктами такими словами, как "стиль", "тип", "метод" или "похоже".

Европейская ассоциация фермеров Copa Cogeca говорит, что ЕС должен положить конец "сюрреалистическим" описаниям. Она утверждает, что использование таких терминов, как "вегетарианский бургер", открыло ящик Пандоры, запутав потребителей и нанесла ущерб фермерам.

Группа сторонников растительной пищи, включая производителей Unilever и Ikea, а также Европейскую медицинскую ассоциацию, назвала предложения "непропорциональными и несоответствующими текущему климату".