Финансовые новости
- |
- 20.10.20
- |
- 06:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фермеры просят Европарламент запретить «вегетарианский бургер» и «веганскую колбасу»
16:58 19.10.2020 |
Европейские фермеры просят Европейский парламент запретить ресторанам и магазинам продавать изделия с названием вроде "вегетарианских гамбургеров" или "веганской колбасы".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В Европарламент поступили поправки к законопроекту о сельском хозяйстве, которые также запрещают описывать немолочные товары как «подобные» или «типа» молока, масла или сыра. Дебаты по поправкам состоятся на этой неделе.
Фермеры говорят, что меры необходимы для защиты потребителей от введения в заблуждение. Медицинские группы, экологи и компании, производящие вегетарианские продукты, считают, что это будет шагом назад в достижении целей блока по охране окружающей среды и здравоохранения.
Европарламент не может самостоятельно водить изменения, но должен определить свою позицию в преддверии переговоров со странами-членами блока.
Согласно одной из предложенных поправок, такие термины, как стейк, колбаса, эскалоп и гамбургер, будут разрешены только для продуктов, содержащих мясо.
Европейский суд уже три года назад запретил употреблять словосочетание "соевое молоко" и "веганский сыр". Такие термины, как молоко, сливки, масло, сыр и йогурт, нельзя использовать для немолочных продуктов. Предложенная поправка пойдет дальше, запрещая продавцам растительной пищи сравнивать их с молочными продуктами такими словами, как "стиль", "тип", "метод" или "похоже".
Европейская ассоциация фермеров Copa Cogeca говорит, что ЕС должен положить конец "сюрреалистическим" описаниям. Она утверждает, что использование таких терминов, как "вегетарианский бургер", открыло ящик Пандоры, запутав потребителей и нанесла ущерб фермерам.
Группа сторонников растительной пищи, включая производителей Unilever и Ikea, а также Европейскую медицинскую ассоциацию, назвала предложения "непропорциональными и несоответствующими текущему климату".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле
|Виталий Портников: Будапештский меморандум никому не поможет
|Новый Медведчук. Когда Ермак захватит всю власть в Офисе президента
|Коронавирусный тупик. Сколько людей умрет за карантинным занавесом в ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фермеры просят Европарламент запретить «вегетарианский бургер» и «веганскую колбасу»
|Рынок дизтоплива: внутренний производитель укрепляет позиции
|Кабмин создал комитет по вопросам безопасности, энергетики и инфраструктуры во главе с Уруским
|Цена на нефть 19 октября ускорила снижение на опасениях за спрос
|Средняя цена автогаза 19 октября в рознице достигла 12,30 грн
|Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков
Это интересно
|Ученые поменяли структуру солнечной батареи и увеличили ее эффективность на 125%
|Audi по-прежнему считает дизели лучшими моторами
|Европа признала самолеты Boeing Max безопасными
|Новый XC90 может стать последним Volvo с бензиновым мотором
|LG начнет блокировать услуги Smart TV на «серых» телевизорах в Украине с ноября 2020 года
|Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8
|Внутреннее изменение в браузере Microsoft может сделать антивирусы бесполезными