Цены на сахар в 2021 году будут расти, как и в прошлрм году, под влиянием сразу нескольких экономических факторов.

Об этом заявил замгендиректора по экономическим вопросам A'SPIK group Дмитрий Панчук сообщает agronews.

Так, прогнозируется повышение оптовых цен в начале 2021 до 15-16 тыс. грн/ т (с НДС).

Основной причиной роста цен на сахар стал неурожай сахарной свеклы. Вместо прогнозируемых 500 ц/га собрали 400 ц/га. Также упал один из основных показателей продукта - сахарийность.

Росту цен способствует и активизация сегмента экспорта. Сахар покупают другие страны СНГ. Еще весной было законтрактовано 100 тыс. тонн сахара и в ближайшее время этот экспортный контракт сахарные заводы начнут выполнять.

Что будет дальше с ценами на сахар - зависит от того, какие площади будут засеяны сахарной свеклой.

Кроме того, сейчас сахарные заводы придерживают товар, накапливая его на складе в ожидании более выгодных цен.