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В кадастр внесли данные о почти 32 млн га сельскохозяйственных земель
08:55 15.10.2020 |
В Государственный земельный кадастр уже внесены сведения о 14,8 млн земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 31,8 млн гектаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госгеокадастра.
"По состоянию на 12 октября 2020 года в Государственный земельный кадастр внесены сведения о 22,1 млн земельных участках общей площадью 43,8 млн га (за последнюю неделю - 34,9 тыс. новосформированных земельных участков площадью 37,3 тыс. га), в том числе, 14,8 млн земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 31,8 млн гектаров", - сказано в сообщении.
Также указано, что в кадастр внесены сведения о границах 8 416 административно-территориальных единиц (за последнюю неделю - 65) и нормативной денежной оценке 4 219 населенных пунктов (за последнюю неделю - 75).
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