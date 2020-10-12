Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз урожая

Украинская зерновая ассоциация в октябрьском отчете снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур, а также экспорт в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) в результате неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

Об этом Укринформу сообщила пресс-служба УЗА.

Украинская зерновая ассоциация в своем октябрьском отчете по сравнению с сентябрьским снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в 2020/2021 МГ с 95,6 млн т до 87,5 млн т в результате неблагоприятных погодных условиях для урожая поздних зерновых культур, а прогноз экспорта в текущем сезоне снижен с 56,3 до 53,9 млн т.

"Существенно снижен показатель прогноза урожая кукурузы, поскольку неблагоприятные погодные условия в августе и сентябре текущего года негативно повлияли на ее урожайность, хотя общий показатель урожая остается довольно высоким. Объем производства кукурузы прогнозируется на уровне 32,5 млн т по сравнению с сентябрьским прогнозом - 35,3 млн т. При этом, экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 27,2 млн т (ранее - 29 млн. т)", - отметили в профильной ассоциации.

Значительно снижен также прогноз валового урожая подсолнечника с 16,1 млн т до 12,9 млн т за счет снижения урожайности с прогнозных 2,5 т/га до 2 т/га из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, УЗА в новом отчете сделала уточнение оценки объемов урожая пшеницы - показатель снижен с 26,6 млн т до 25,3 млн т. При этом оценка экспорта пшеницы остается на уровне 17,5 млн т, как и было договорено в Меморандуме между участниками рынка и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Незначительно снизился также показатель производства ячменя - 8 млн т (в сентябрьском отчете оценка была 8,3 млн т) и его экспорта - 4,2 млн т (в сентябрьском отчете - 4,5 млн т).

Украинские аграрии продолжают подготовку к предстоящему сезону и уже засеяли 47% или 3,85 млн га с прогнозируемых 8,1 млн га под озимые культуры. Недавние осадки почти по всей территории страны улучшили увлажненность почвы для сева и прорастания озимых культур.

Как сообщал Укринформ, Украинская зерновая ассоциация в сентябрьском отчете снизила почти на 1 млн т прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в 2020/2021 МГ в Украине по сравнению с августовским - с 96,7 до 95,6 млн т, экспорт с 58,4 до 56,3 млн.