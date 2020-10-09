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Европарламент дал «зеленый свет» для экспорта семян из Украины в ЕС
08:54 09.10.2020 |
Депутаты Европарламента проголосовали за решение, которое позволит Украине экспортировать семена в Евросоюз. Для вступления в силу признание эквивалентности украинских семян зерновых еще должен поддержать Совет ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Европарламент поддержал внесение изменений в законодательство ЕС, которые позволят Украине экспортировать семена в Евросоюз. За решение о признании эквивалентности семян зерновых в Украине проголосовал 491 евродепутат, 159 - были против, еще 47 - воздержались... Это решение еще должен поддержать Совет ЕС. В случае положительного голосования в Совете ЕС оно вступит в силу на 20-й день после публикации в Официальном журнале ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт семян увеличит торговлю между Украиной и ЕС.
"Евросоюз признает национальные условия выращивания и сертификации семян в ряде третьих стран как эквивалентные тем, которые действуют на территории объединения. До сих пор Украины не было в этом списке, из-за чего она не может экспортировать семена зерновых в Евросоюз. Киев обратился к Еврокомиссии с просьбой добавить страну в список", - добавили в сообщении.
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