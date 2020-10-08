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До конца года цены на хлеб вырастут на 15% – ассоциация
09:22 08.10.2020 |
До конца 2020 года прогнозируемое подорожание хлеба и хлебобулочных изделий должно составить 15-20%, однако фактически компании-производители не пойдут на повышение цен больше, чем на 10-15%.
Об этом сообщил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.
Ранее СМИ со ссылкой на участников рынка сообщали о возможном повышении цен на хлеб на 40%. Дученко отметил, что это не соответствует действительности.
По его словам, факторы, влияющие на повышение цен, действительно существуют. В первую очередь к подорожанию хлеба привел рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Во-вторых, к подорожанию хлеба приведет девальвация гривни почти на 20% с начала 2020 года и рост минимальной заработной платы, уровень которой регулируется правительством.
"В целом в таких условиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15% цены расти не будут. Как минимум мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса", - отметил Дученко.
Он напомнил, что с начала года стоимость пшеницы (50% себестоимости хлеба) выросла на 40%, из них только за сентябрь - на 25%. Кроме того, существенно поднялись цены на сахар, подсолнечное масло, логистические услуги, энергоносители.
Ассоциация обратилась в Антимонопольный комитет с требованием расследовать возможный монопольный сговор на рынке сахара, а также поднимала вопрос упразднения заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара из-за рубежа.
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