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Украинские аграрии уже засеяли более 2,2 миллиона гектаров озимых зерновых
13:22 30.09.2020 |
Сельхозпроизводители из всех областей Украины по состоянию на 28 сентября уже засеяли более 2,2 млн га основными озимыми культурами из прогнозируемых 8,2 млн га (27%).
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Укринформ.
В частности, засеяно: пшеницы - 1,5 млн га, 25% к прогнозу в 6,1 млн га; ячменя - 61,2 тыс. га, 6% к прогнозу в 946,3 тыс. га; ржи - 28,7 тыс. га, 22% к прогнозу в 133,2 тыс. га; рапса - 620,2 тыс. га, 61% к прогнозу в 1,01 млн га.
Лидерами по темпам осенней посевной, которые уже засеяли более половины запланированной площади, являются Сумская (67%), Луганская (63%) и Житомирская (60%) области.
«Несмотря на погодные колебания, по всей территории Украины успешно проходит сев озимых культур. Аграрии полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения осенней посевной кампании. Темпы посевной - в рамках запланированной динамики», - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
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