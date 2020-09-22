В Украине собрали уже почти 36 млн тонн зерна

В Украине собрали уже почти 36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 г млн га, то есть на 64%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Минэкономики согласно данным Госстата обновило промежуточные результаты уборочной кампании 2020 в сторону понижения. Так, по состоянию на 17 сентября, украинские сельхозпроизводители собрали 43,2 млн тонн основных культур с площади 13,6 млн га. Из них собрано почти 36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,8 млн га (64%)", - говорится в сообщении.

В разрезе культур намолочено:

• пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;

• ячменя - 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;

• гороха - 516,2 тыс. тонн с площади 238 тыс. га;

• рапса - 2,56 млн га с площади 1,1 млн га;

• проса - 155 тыс. тонн с площади 87,3 тыс. га (58%);

• гречки - 61,6 тыс. тонн с площади 42,8 тыс. га (55%);

• подсолнечника - 4,07 млн тонн с площади 2,3 млн га (36%);

• сои - 596,5 тыс. тонн с площади 290,2 тыс. га (22%);

• кукурузы - 668 тыс. тонн с площади 137,2 тыс. га (3%).

Напомним, с начала текущего маркетингового года Украина отправила на экспорт уже 9,2 млн тонн зерна.