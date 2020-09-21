Эксперты проанализировали основные продукты питания и дали свои рекомендации – видео

Во второй части серии образовательного видео Клуба Экспертов о питании, веганстве, вегетарианстве, доктор биологических наук Святослав Морозов и эксперт по здоровому питанию, популяризатор вегетарианства Вероника Vero проанализировали традиционные для Украины продукты питания.

Эксперты пришли к выводу о нежелательности и даже вреде потребления колбасы, колбасных изделий, сдобы, некоторых конфет, сельди в виде пресерв. Кроме того, эксперты рекомендовали больше употреблять в пищу фруктов и овощей и ограничить потребление хлеба, хлебобулочных изделий, сала.

Мед, сухофрукты, изюм, сезонные фрукты и овощи получили высокую оценку экспертов.

Кроме того, эксперты усомнились в полезности потребления человеком на постоянной основе молочных продуктов, так как само качество сырья (молока) вызывает вопросы, а непереносимость лактозы у значительного числа людей делает употребление таких продуктов болезненным.

По мнению доктора биологических наук Святослава Морозова, производители пищевой продукции, стремятся к уменьшению ее себестоимости, зачастую пренебрегая вредом, который она может нанести здоровью потребителя.

В противном случае можно просто не выдержать конкуренции на рынке.

"Если мы говорим об однообразном питании животных на фермах, о различных химических добавках, то это делается не для того, чтобы отравить потребителей. Такой цели никто не ставит. Цель другая - снизить себестоимость и добиться того, чтобы продукцию можно было хранить очень долго, а насколько это полезно или хотя бы безопасно для человеческого организма - большой вопрос", - считает С.Морозов.

Полное видео смотрите на канале "Клуб экспертов".

Вероника Vero - практикующая вегетарианка, эксперт по здоровому питанию, прошла более 8 лет обучения в научно-исследовательском центре. Автор нескольких методик, семинаров по гармонизации физики, психики, энергетики человека.

Святослав Морозов - научный работник с 30-летним стажем, доктор биологических наук, автор серии тренингов "Выживание в мегаполисе".

