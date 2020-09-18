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Сельхозпроизводство в Украине в этом году упало почти на 10%
22:44 18.09.2020 |
Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2020 года сократилось на 9,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 14,3%, а хозяйства населения - на 3,7%.
Производство растениеводческой продукции всеми субъектами АПК сократилось на 12,9,7%, производство животноводческой продукции - сократилось на 2,2% по сравнению с январем-августом 2019 года.
В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
По данным Госстата, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2019 год составил 1,1% по сравнению с предыдущим годом.
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