Украина экспортировала более 10 миллионов тонн зерна с начала маркетингового года

Украина с 1 июля, когда начался 2020/2021 маркетинговый год (МГ), по 18 сентября экспортировала 10,33 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 1,17 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В частности, за указанный период за границу отправлено 7,0 млн тонн пшеницы и 2,6 млн тонн ячменя. Также с начала маркетингового года экспортировали 44,6 тыс. тонн муки.

Как сообщал Укринформ, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и участники зернового рынка в середине августа согласовали Приложение к зерновому меморандуму о предельном объеме экспорта зерна в 2020/2021 МГ. Согласно документу, Украина в текущем маркетинговом году экспортирует 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.

По данным Минэкономики, на 10 сентября украинские сельхозпроизводители собрали 38,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 9,8 млн га, или 64% прогнозируемых площадей.