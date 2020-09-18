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В этом году урожай пшеницы в Украине хуже прошлогоднего
08:27 18.09.2020 |
Урожай пшеницы в Украине по состоянию на 1 сентября 2020 года составил около 25,1 млн тонн, что на 12,4% меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
В частности, озимой пшеницы по состоянию на 1 сентября собрано 24,47 млн. тонн (на 12,5% меньше, чем годом ранее), а яровой - 625 тыс. тонн (на 4,4% меньше).
При этом урожайность пшеницы в текущем году сократилась на 8,5% по сравнению с прошлым годом.
По данным Госстата, урожай ячменя составил 7,77 млн тонн, что на 14% меньше, чем в 2019 году.
Урожай гороха в текущем году сократился почти на 16% - до 489 тыс. тонн, рапса - на 8,5%, до 2,57 млн тонн.
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