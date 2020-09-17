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Рада приняла в первом чтении законопроект о снижении для аграриев ставки НДС с 20% до 14%
11:29 17.09.2020 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для аграрного сектора.
Соответствующий законопроект поддержали 233 народных депутата.
Документ предлагается дополнить п.193.1 ст.193 Налогового кодекса новым подпунктом "г" и установить ставку НДС в размере 14% по операциям поставки на таможенную территорию и ввоза на таможенную территорию Украины сельхозпродукции, классифицируемой по товарным позициям согласно УКТ ВЭД: 0102 (крупный рогатый скот, живой); 0103 (свиньи, живые); 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 1002 (рожь),1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена рапса), 1206 00 (семена подсолнечника),1207 (семена и плоды других масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).
"В первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, что в свою очередь позволит уменьшить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции, при этом снижение ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур и цельного молока в целом не приведет к потерям бюджета, поскольку эти товары не реализуются конечному производителю, который является фактическим плательщиком НДС", - сообщил в ходе презентации законопроекта глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.
Согласно пояснительной записке к документу, в которой ссылаются на анализ, проведенный UCAB на основании данных USDA и операторов рынка по отдельным видам масличных и зерновых культур (подсолнечник, рапс, кукуруза), снижение ставки НДС с 20% до 14% не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС ни для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие).
"Доходность выращивания таких культур и торговли, и сальдо доходов бюджета останутся без изменений. Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки". Состоится детенизация аграрного производства. Бюджет получит существенные преимущества", - отмечается в документе.
В пояснительной записке указывается, что в связи с введением сниженной ставки НДС в 14% соответственно корректируются также нормы ст. 194 Налогового кодекса по основной авке этого налога.
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