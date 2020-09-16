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Мелитопольская черешня официально признана географическим брендом
08:26 16.09.2020 |
Мелитопольская черешня получила официальное звание географического бренда. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины согласилось с заключением Института интеллектуальной собственности и зарегистрировало географическое указание Мелитопольская черешня.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на решение министерства, обнародованное в Фейсбуке.
"Утвердить заключение государственного предприятия" Украинский институт интеллектуальной собственности" от 8 сентября 2020 года №587. Зарегистрировать географическое указание Мелитопольская черешня как название места происхождения товара", - говорится в решении Минэкономики.
Заявку на регистрацию географического указания в декабре 2019 года подавал общественный союз "Ассоциация производителей мелитопольской черешни".
Мелитопольская черешня известна с XIX века, выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, в пределах города Мелитополь и близлежащих населенных пунктов.
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