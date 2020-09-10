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В Украине для развития орошения государственные насосные станции отдадут частным предприятиям
15:41 10.09.2020 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство намерено передавать государственные насосные станции частным предприятиям на условиях государственно-частного партнерства для развития орошаемого земледелия в Украине.
Об этом заявил министр Игорь Петрашко во время рабочей поездки в Херсонскую область правительственной делегации во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, сообщила пресс-служба министерства.
По словам Петрашко, под председательством Минэкономики уже проведено три заседания межведомственной рабочей группы для обновления законопроекта «Об объединении водопользователей» и наработки механизма передачи оросительной инфраструктуры.
Использование насосных станций
«Следующим этапом является принятие на законодательном уровне механизма использования государственных насосных станций предприятиями на условиях государственно-частного партнерства и продолжение реализации Плана мероприятий «Стратегии орошения и дренажа в Украине» на период до 2030 года», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что министерство будет усиливать развитие оросительных систем в рамках программы «Большая стройка» по поручению президента Украины и премьер-министра.
Отмечается, что сейчас действует государственная финансовая поддержка на приобретение нового оборудования и оросительной техники - предоставляется 25-процентная компенсация.
«Так, за 2019-2020 годы аграрии Украины закупили оросительной техники на сумму 15,9 млн гривен и получили компенсации на сумму 3,4 млн грн. Аграрии Херсонщины - закупили на 3,4 млн гривен и получили компенсации на 1,1 млн гривен (32% от общего количества компенсаций)», - сказано в сообщении Минэкономики.
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