Первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли будет объявлен 15 сентября

Фонд госимущества Украины (ФГИ) объявит 15 сентября первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли, говорится в сообщении ФГИ в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, "Укрспирт" передает на 48 заводов, которые в первую очередь Фондом госимущества будут выставлены на аукционы.

"Сейчас мы активно осуществляем подготовку к приватизации этих объектов, а первый аукцион будет объявлен 15 сентября. Далее потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с этих объектом, пересмотреть всю документацию и детально изучить ситуацию на предприятии", - отметили в ФГИ.

Как уточнили в Фонде, во многих случаях объекты "Укрспирта" - это территория типа brownfield, которая имеет железнодорожный путь, подключение к электроэнергии и на которой можно не только производить спирт, но и использовать ее для переработки агропродукции или биоэтанола для поставки на экспорт.

"В Европе сейчас большой дефицит именно такой продукции, и Молдова, которая вовремя провела приватизацию, сейчас экспортирует большие объемы продукции, которая базируется на агропредприятиях, но имеет добавленную стоимость. Сделаем это и в Украине", - цитируется председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

В ФГИ указали, что теневой оборот спирта с 10% в 2007 году достиг 55% в 2019 году. В результате чего бюджеты различных уровней ежегодно недополучают 8-10 млрд грн.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".